Экономист Гогаладзе посоветовала продлевать депозиты до заседания ЦБ 25 июля

Центробанк планирует провести ближайшее заседание 25 июля, где, в том числе, рассмотрят вопрос по ключевой ставке. До этого времени россиянам рекомендуется продлить депозиты по действующим в данный момент ставкам, такой совет озвучила в беседе с изданием «РИАМО» экономист, специалист в сфере финансовых рынков Ольга Гогаладзе.