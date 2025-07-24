Экономист Гогаладзе посоветовала продлевать депозиты до заседания ЦБ 25 июля

Центробанк планирует провести ближайшее заседание 25 июля, где, в том числе, рассмотрят вопрос по ключевой ставке. До этого времени россиянам рекомендуется продлить депозиты по действующим в данный момент ставкам, такой совет озвучила в беседе с изданием «РИАМО» экономист, специалист в сфере финансовых рынков Ольга Гогаладзе.
— Вкладчикам стоит поторопиться — с каждым месяцем проценты по вкладам будут снижаться. Если у вас есть намерение продлить какой-либо депозит, то лучше сделать это до ближайшего заседания ЦБ, — считает эксперт.
Другой вариант — открыть новый вклад и поместить на него свои сбережения до заседания Центробанка, если депозит еще не был открыт.
— Для более продвинутых и рисковых инвесторов можно рассмотреть дивидендные акции, — считает экономист.
Ранее RT сообщил, что ЦБ РФ, вероятно, понизит ключевую ставку до 18% 25 июля, после чего банки могут начать активно снижать проценты по вкладам, также не исключено, что снизятся ставки по кредитам.
Тем временем коммерческие банки уже начали менять условия по депозитам, некоторые организации снизили ставки по вкладам заранее, ориентируясь на возможное снижение ключевой ставки с 20 до 18 или 19%, передает «Москва 24».