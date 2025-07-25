Что можно и нельзя делать в Проклов день 25 июля, который называют Плакальщик

Православная церковь 25 июля вспоминает святого Прокла. В народе принято праздновать Проклов день. Вместе с тем существует еще одно название — Плакальщик. Все дело в том, что в указанную дату утром была обильная роса.
Что нельзя делать 25 июля.
Запрещено заниматься тяжелой работой. Не следует брать взаймы, а также давать в долг. Девушкам, не встретившим свою вторую половинку, не рекомендуется 25 июля купаться в открытых водоемах.
Что можно делать 25 июля.
По традиции, в утреннее время собирали росу. Считалось, что 25 июля она обладает целебными свойствами. А еще наблюдали за погодой, чтобы узнать, какой именно будет осень.
Согласно приметам, дождь обещает пасмурную погоду в сентябре. В том случае, если 25 июля будет солнечная погода, то осень окажется теплой.
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