День поиска новых вкусов и запахов и День вне времени: какие праздники отмечают в России и мире 25 июля

День вне времени отмечается в честь особенности календаря «13 Лун», который придумали в племени майя. Дело в том, что по нему год заканчивается 24 июля, а новый начинается 26 числа. 25 июля же будто «выпадает из времени». В эту дату следует мысленно остановиться, задуматься о пройденном жизненном пути и попытаться построить планы на будущее.