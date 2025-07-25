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День поиска новых вкусов и запахов и День вне времени: какие праздники отмечают в России и мире 25 июля

25 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День поиска новых вкусов и запахов, День вне времени и День беспричинности.

25 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День поиска новых вкусов и запахов, День вне времени и День беспричинности.

День поиска новых вкусов и запахов.

В День поиска новых вкусов и запахов нужно пробовать новые блюда и искать неизведанные и необычные ароматы. В этот праздник также устраивают дегустации вслепую и конкурсы, в которых нужно угадать запах с закрытыми глазами.

День вне времени.

День вне времени отмечается в честь особенности календаря «13 Лун», который придумали в племени майя. Дело в том, что по нему год заканчивается 24 июля, а новый начинается 26 числа. 25 июля же будто «выпадает из времени». В эту дату следует мысленно остановиться, задуматься о пройденном жизненном пути и попытаться построить планы на будущее.

День беспричинности.

В День беспричинности принято делать все без причины. Можно смеяться, веселиться, петь, танцевать, дарить подарки и делать многие другие вещи без особых поводов и причин.