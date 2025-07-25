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Народный календарь. Почему нельзя грустить 28 июля

28 июля — важная дата для православных верующих в России. В этот день произошло Крещение Руси. Также 28 июля чтут мучеников Кирика и Улита.

28 июля — важная дата для православных верующих в России. В этот день произошло Крещение Руси. Также 28 июля чтут мучеников Кирика и Улита.

Владельцам огородов в эту дату не стоит собирать фрукты, овощи и зелень на продажу. Снимать урожай с грядок можно, но только для личного пользования. Тех, кто ослушается запрета, ждут серьезные потери.

Этот день следует провести в хорошем настроении. Нельзя вспоминать плохое, грустить или негативно думать о будущем. В старину верили, что таким образом в свою жизнь можно притянуть что-то страшное.

Приметы погоды:

Утренний дождь предвещает непогоду в будущем.

Южный ветер сулит ясную погоду.

Ветер с востока — жди ненастье и осадки.

Отсутствие радуги после дождя предвещает солнечные дни.

Именины отмечают: Петр, Василий, Владимир.