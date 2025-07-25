Календарь на 25 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Руси Прокла называли Плакальщиком, так как с 25 июля росы становились очень обильными. Урожай торопились убрать до того, как он начнет портиться от влажности. Крестьяне говорили «На Прокла поле от росы промокло». К этому дню нужно было заготовить сено, высушить его и сложить в копны. Выпавшая на Прокла роса считалась лечебной. Поутру ее собирали, умывались и протирали ею глаза, веря, что так улучшается зрение и смывается порча. Еще считалось, что несколько глотков росы могут облегчить роды. По росе в этот день крестьяне предсказывали погоду: ее отсутствие воспринимали как приближение ненастья.