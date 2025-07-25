Как «Сенеж» обучает иностранных госслужащих и формирует глобальную элиту

У участников Летней школы 2025 большие ожидания от визита в РФ. Так, Луиза Кальветт Коста приехала из Бразилии. Она является советником министерства здравоохранения и признается, что видит у РФ и Латинской Америки много общего. Поэтому укрепление международного молодежного сотрудничества выглядит очень своевременным. «Россия продвигает идеи многополярности, которые, как мы верим, важны для подлинной независимости Латинской Америки и Бразилии. Нам нужно иметь отношения, основанные на взаимном интересе, взаимном признании суверенитета и уважении. Мы видим, что Россия верит в эти идеи и реализует их в своей политике, в том числе на внешнем контуре. Мир идет к многополярности, и Россия занимает важное место в этом процессе», — отметила Луиза Кальветт Коста.