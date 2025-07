Снова в «Мести»: Alice Cooper выпустили первый альбом за 52 года

Впрочем, выразительные песни на альбоме есть. Так, The Revenge of Alice Cooper открывается протяжной, мрачноватой и обаятельной Black Mamba, в которой звучит гитара Робби Кригера из The Doors. Небольшой эпос Blood on the Sun — к слову, тоже слегка напоминающий The Doors — цепляет вдохновленным куплетом и атмосферной плотностью звучания. Но по-настоящему разгоняется пластинка всё-таки ближе к финалу: выделяются Money Screams — невероятно запоминающаяся песня о вреде капитализма в духе всё тех же The Who; What a Syd — короткий реверанс Сиду Барретту, чье влияние особенно ощутимо на ранних, более экспериментальных работах Alice Cooper; I Ain’t Done Wrong — образцово-показательный блюз-роковый гимн, под который хорошо притаптывать.