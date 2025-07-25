Снова в «Мести»: Alice Cooper выпустили первый альбом за 52 года

И всё же если на альбоме и есть подлинный маленький шедевр, то это завершающая баллада See You on the Other Side, посвященная Глену Бакстону. Песня редкой точности, вкуса, глубины и эмоциональной чистоты настолько, что трудно припомнить за последние годы хоть один трек от ветеранов 1960-х, который может с нею сравниться. «Я тебя еще увижу на другой стороне — и мы снова дадим рока вместе», — обращается Купер к своему гитаристу. И невольно задумываешься: а, может, вот она — причина, по которой Alice Cooper воссоединились? Может быть, они просто решили успеть, пока еще могут, пока все целы и пока не наступило время добраться до другой стороны? Может, причина — это возраст, помноженный на человеческую способность прощать обиды? Кто ж знает — но после прослушивания диска действительно хочется позвонить старым друзьям, которых давно не видел.