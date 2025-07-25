Медвежья заслуга: открылась выставка художника Виктора Чижикова

— Зинаида Сергеевна передала музею более 2 тыс. работ Виктора Александровича, поэтому можно смело сказать, что у нас в фондах находится Музей Чижикова, — рассказал «Известиям» директор ГМИРЛИ имени В. И. Даля Дмитрий Бак. — И если бы помечтать, такой музей был бы очень посещаемый, потому что Виктор Чижиков — абсолютный классик книжной графики, классик иллюстрации к детским книгам. Нет в России человека, который, посмотрев на акварели или гуаши Чижикова, не вспомнил бы: да-да, конечно, я читал Александра Волкова, Джанни Родари, Корнея Чуковского, Андрея Усачева, Ирину Токмакову с его иллюстрациями. Они яркие, узнаваемые, веселые и никогда не служащие простым механическим дополнением к книге. Там очень редко изображено буквально то, что описано на страницах. Обязательно подразумевается какое-то развитие.