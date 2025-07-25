Медвежья заслуга: открылась выставка художника Виктора Чижикова

В филиале Литературного музея в Доме И. С. Остроухова в Трубниках представляют знаковые произведения одного из лучших отечественных иллюстраторов. Выставку «Искусство видеть сказку. Уроки Виктора Чижикова» приурочили к его 90-летию. В экспозиции несколько сотен рисунков, знакомых каждому с детства. Герои детских книг «В стране невыученных уроков», «Сказка о потерянном времени», «Волшебник Изумрудного города», «Доктор Айболит», «Чиполлино» появились благодаря этому художнику, он публиковался в «Мурзилке» и «Веселых картинках». «Известия» побывали на выставке — и вернулись в детство.
Любимые детские книжки.
На открытии выставки Виктора Чижикова негде было яблоку упасть. Гостей встречали знакомые по книжкам иллюстрации. А из каких они книг, подсказывали тем, кто забыл, надписи большими буквами на стене. Детей было больше, чем взрослых. И все они сразу нашли себе занятия. Кто-то взял задание на стойке и отправился по залам разгадывать квест. Кто-то играл в настольные игры. Но большинство ребят сидели за столами и занимались правописанием. Будто перенеслись в прошлый век. Они взяли в руки перьевые ручки, чернильницы, прописи и старательно выводили буквы. Прямо как герои со страниц книжки про Вовку в Тридевятом царстве, где двоечник насчитал полтора землекопа.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения Чижикова. В экспозиции — легендарные иллюстрации мастера, а также личные вещи, документы, рукописные материалы, поступившие в Государственный музей истории российской литературы как дар вдовы художника.
— Зинаида Сергеевна передала музею более 2 тыс. работ Виктора Александровича, поэтому можно смело сказать, что у нас в фондах находится Музей Чижикова, — рассказал «Известиям» директор ГМИРЛИ имени В. И. Даля Дмитрий Бак. — И если бы помечтать, такой музей был бы очень посещаемый, потому что Виктор Чижиков — абсолютный классик книжной графики, классик иллюстрации к детским книгам. Нет в России человека, который, посмотрев на акварели или гуаши Чижикова, не вспомнил бы: да-да, конечно, я читал Александра Волкова, Джанни Родари, Корнея Чуковского, Андрея Усачева, Ирину Токмакову с его иллюстрациями. Они яркие, узнаваемые, веселые и никогда не служащие простым механическим дополнением к книге. Там очень редко изображено буквально то, что описано на страницах. Обязательно подразумевается какое-то развитие.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
В экспозиции представлены циклы иллюстраций к знаковым произведениям детской литературы: «Аля, Кляксич и буква А» Ирины Токмаковой, «В стране невыученных уроков» Лии Гераскиной, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Доктор Айболит» Корнея Чуковского, «Чиполлино» Джанни Родари.
— Его как-то пригласили на программу «Здоровье» как феномен: художник и дальтоник — как такое может быть? — поделилась с «Известиями» главный хранитель Гослитмузея Дарья Каверина. — Он с юмором относился к этой своей особенности. Виктор Чижиков мог бы работать мультипликатором, но признавался, что не любит мультфильмы. Единственный раз Гарри Бардин уговорил его с ним сделать анимацию. И так появился «Инспектор Мамочкин». Всё остальное, что кажется схожим с рисунками Чижикова на экране, возможно, навеяно или создано другим художником под впечатлением от его работ.
Как появился олимпийский мишка.
Мастера также знают как создателя олимпийского мишки — символа Олимпиады-80. На выставке представлены эскизы, варианты, каким мог быть талисман. Тут и мишка в виде матрешки, и игривый в кепи и с сумкой через плечо, и схематичный, в виде набора из кружков, и с фигурой-сердечком. Но всё же чиновники утвердили изображение мишки-спортсмена, опоясанного ремнем с пряжкой в виде олимпийских колец.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
А началось всё с Николая Николаевича Дроздова. Телеведущий объявил в своей программе «В мире животных» конкурс на животное — символ предстоящего международного спортивного события. Талисманом могли стать белка, аист, зубр. Но зрители проголосовали за бурого медведя.
Но даже создателя олимпийского мишки не обошли стороной суды. В последние годы он доказывал свои права на символ, придуманный им. Фемида не во всем поддержала требования художника.
— Выяснилось, что графическое изображение принадлежит ему, объемный вариант — другому автору, а у летящего на шарах в «Лужниках» — свой автор, — рассказала «Известиям» заведующая экспозиционно-выставочной службы Наталья Леонова. — Суд отказал художнику в авторстве талисмана Олимпиады-80. Он оспаривал незаконное использование одним из телеканалов в цикле передач. И канал в суде потребовал доказательств от Чижикова, что это он нарисовал мишку.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Суд посчитал, что рисунок — это одно, а вещь, созданная по эскизу, может иметь другого автора. Этот мишка уже имеет другие характеристики, размеры и считается самостоятельным произведением искусства.
Как говорит Наталья Леонова, Чижиков не получил начального художественного образования, не учился в художественной школе. Зато с детства здорово рисовал котов. Медведи стали развитием их образов. Профессиональное образование он получил в Полиграфическом институте. Работал карикатуристом в газете «Жилищный работник». Потом были «Веселые картинки», «Мурзилка», «Крокодил».
У художника был псевдоним Чиж. На выставке представлены разные таблички с названием пернатого. Тут и пластиковый щит из зоосада, и надпись на металлической пластине «Чиж», имитирующей название улицы. Эти веселые таблички дарили художнику друзья. А оставляя на память автограф, Чижиков иногда рисовал птичку.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко.
Для Виктора Александровича встреча с новой книгой была похожа на встречу с новым человеком, говорят его близкие. Мастер признавался, что созданные им герои книг встанут стеной и защитят от бед. И дети чувствуют это, они буквально не хотели уходить с выставки. Возможно, кто-то из них тоже станет художником — может быть, к следующей российской Олимпиаде.