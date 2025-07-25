Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником

«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником — с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Благодарю за эффективную и напряжённую работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России», — сказал Путин в своем видеообращении.