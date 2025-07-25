Путин поздравил сотрудников следственных органов с праздником

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, поблагодарил их за службу.
«Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником — с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Благодарю за эффективную и напряжённую работу, важную и необходимую для всего нашего общества, для России», — сказал Путин в своем видеообращении.
Глава государства отметил, что сотрудники следственных органов, добросовестно выполняя свой профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства, обеспечивают верховенство закона.
«Желаю вам успехов в службе, здоровья и благополучия вашим семьям. Поздравляю вас!» — сказал президент.