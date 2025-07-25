60% жителей Германии заявили об ухудшении их жизни за последние 10 лет

Большинство граждан Германии выражают пессимизм по поводу текущего социального развития в стране.
Согласно опросу, проведённому социологическим институтом Insa по заказу издания Bild, 60% респондентов считают, что условия жизни в стране за последние десять лет ухудшились. Лишь 8% заметили улучшения, тогда как 28% не увидели никаких изменений.
Особенно критично население оценивает работу федерального правительства. Более половины опрошенных (54%) убеждены, что власти не справились ни с одной из ключевых проблем, включая миграционный кризис, конфликт на Украине, экономические трудности и климатическую повестку.
Только небольшая часть участников признала определённый прогресс в отдельных сферах: 12% — в вопросах предоставления убежища, 10% — в отношении конфликта на Украине, и лишь 8% — в экономике.
Среди наиболее тревожащих граждан тем на первом месте стоит состояние экономики — на неё указывает 24% опрошенных. Следом идут миграционная политика (22%) и необходимость реформирования системы социального обеспечения (17%).
Ранее социологический опрос, проведенный институтом YouGov, показал, что молодые жители Европы потеряли веру в демократию, самые тревожны показатели наблюдаются в Польше, Испании и Франции — 48%, 51% и 52% соответственно.