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Подполковник Дэвис: Зеленский ошибочно считает, что он неуязвимый

Дэвис уточнил, что Зеленский вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниэл Дэвис прокомментировал закон, связанный с украинскими антикоррупционными агентствами, по его словам, Зеленский ослеплён уверенностью в безнаказанности.

«Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать всё, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive в ходе беседы Дэвиса с дипломатом из Британии Яном Праудом.

Прауд отметил, что Зеленский «действительно перегнул палку».

Речь идёт о законе, который ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.

Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.