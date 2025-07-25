Подполковник Дэвис: Зеленский ошибочно считает, что он неуязвимый

Подполковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниэл Дэвис прокомментировал закон, связанный с украинскими антикоррупционными агентствами, по его словам, Зеленский ослеплён уверенностью в безнаказанности.
«Мне кажется, что он вбил себе в голову, что он пуленепробиваемый и может буквально делать всё, что захочет. И это, возможно, привело его к столь публичному лишению независимости НАБУ», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive в ходе беседы Дэвиса с дипломатом из Британии Яном Праудом.
Прауд отметил, что Зеленский «действительно перегнул палку».
Речь идёт о законе, который ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о закрытии антикоррупционных агентств.