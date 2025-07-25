Путин призвал пресекать попытки вмешательства в дела России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Любые попытки вмешательства извне во внутренние дела России необходимо пресекать, защищая суверенитет страны и традиционные ценности, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к сотрудникам органов следствия России по случаю их профессионального праздника.
«Необходимо жестко пресекать информационные диверсии и провокации, любые попытки вмешательства извне в наши внутренние дела. Суверенитет России, традиционные ценности, межнациональный мир и согласие в обществе должны быть надежно защищены», — сказал глава государства.
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важно грамотно и быстро координировать деятельность с другими подразделениями и ведомствами с учетом актуальных вызовов;нужно оперативно разоблачать теневые финансовые махинации, изощренные схемы мошенничества, в частности, против пожилых граждан и членов семей участников СВО.сотрудники СК мужественно выполняют обязанности в зоне специальной военной операции;следователи добросовестно выполняют профессиональный долг, вносят весомый вклад в защиту прав и свобод граждан, в укрепление институтов и принципов правового государства.президент пожелал сотрудникам успехов в службе, здоровья и благополучия их семьям.