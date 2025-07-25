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Путин рассказал о службе сотрудников следственных органов в зоне СВО

Путин отметил мужество сотрудников следственных органов в зоне спецоперации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил мужество сотрудников следственных органов России в зоне специальной военной операции.

«В этот праздничный день хочу особо отметить личное мужество сотрудников органов следствия в зоне проведения специальной военной операции. Уверен, что сотрудники наших следственных органов будут и впредь достойно и с честью решать все поставленные перед ними задачи, бороться за коренные интересы России и нашего народа», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.