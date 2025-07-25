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Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации

Путин призвал разоблачать схемы мошенничества, направленные на обман россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание российских следователей на важность разоблачения теневых финансовых махинаций по обману россиян.

«Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учётом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощрённые схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.