Путин призвал разоблачать теневые финансовые махинации

«Важно грамотно и оперативно координировать повседневную деятельность с коллегами из других подразделений и ведомств с учётом актуальных современных вызовов, в том числе в цифровом пространстве, разоблачать теневые финансовые махинации, изощрённые схемы мошенничества, направленные на циничный, бессовестный обман людей, пожилых граждан, членов семей участников специальной военной операции», — сказал Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.