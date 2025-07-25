В США призвали Россию и Украину к прямым переговорам о мире и прекращению огня

По его словам, Вашингтон знает о прошедших раундах переговоров и продолжает оказывать содействие прямому диалогу между странами и поддерживает призывы к всеобщему и безусловному прекращению огня. Также Госдеп приветствовал договоренность между Москвой и Киевом о продолжении обмена заключенными, особенно тяжелобольными и ранеными, передает ТАСС.