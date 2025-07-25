В США призвали Россию и Украину к прямым переговорам о мире и прекращению огня

США призывают Россию и Украину возобновить прямые переговоры, чтобы добиться полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.
По его словам, Вашингтон знает о прошедших раундах переговоров и продолжает оказывать содействие прямому диалогу между странами и поддерживает призывы к всеобщему и безусловному прекращению огня. Также Госдеп приветствовал договоренность между Москвой и Киевом о продолжении обмена заключенными, особенно тяжелобольными и ранеными, передает ТАСС.
Во дворце Чираган в турецком Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию военного конфликта, они длились примерно 40 минут. О чем стороны договорились в ходе прошедшей встречи — в материале «Вечерней Москвы».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не надеется «на прорывы из разряда чудес» в ходе грядущих переговоров с Украиной. Он также уточнил, что главной темой на встрече станет обсуждение проектов меморандумов.