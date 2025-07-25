Во Франции значительно выросло число заражений постельными клопами

Во Франции число случаев заражения постельными клопами выросло в июне 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сразу на 50%. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные Ассоциации специалистов по охране окружающей среды и Союза экспертов.
Там связали это с тем, что летний сезон связан с повышенным риском. Особенно он грозит так называемым «плохо подготовленным районам» и «районам с высокой ротацией населения».
Как показало исследование, в этом году число вызовов дезинсекторов на кровососущих насекомых составило почти 77 тыс. При этом еще в начале года фиксировалось снижение числа заражений на четверть.
Отметим, что во Франции осенью 2023 года наблюдалось активное распространение диванных клопов. Их обнаруживали не только в домах и квартирах, но в больницах, кинотеатрах и даже библиотеках. По некоторым данным, за последние годы постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство страны. К слову, только в период с 2017 по 2022 год жители Франции ежегодно тратили в совокупности по 230 млн евро на избавление от постельных клопов.
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