Во Франции значительно выросло число заражений постельными клопами

Отметим, что во Франции осенью 2023 года наблюдалось активное распространение диванных клопов. Их обнаруживали не только в домах и квартирах, но в больницах, кинотеатрах и даже библиотеках. По некоторым данным, за последние годы постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство страны. К слову, только в период с 2017 по 2022 год жители Франции ежегодно тратили в совокупности по 230 млн евро на избавление от постельных клопов.