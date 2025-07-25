«Хотел хайпануть»: юный пермяк довел себя до конвульсий, снимая ролик в TikTok

Юный житель города Пермь получил травму при прыжке с моста, который он совершил в ходе съемки видео для платформы TikTok. Подробности приводит Telegram-канал Ural Mash.
«Парень захотел хайпануть и снял с младшим братом контент — сиганул с коммунального моста в воду», — сообщили авторы публикации.
По данным Mash, после удара о воду у юноши начались конвульсии, из-за которых он не смог самостоятельно доплыть до берега. На помощь поклоннику острых ощущений пришел его младший брат, снимавший прыжок на смартфон.
По имеющейся информации, молодой человек остался жив, однако получил серьезный ушиб. Тяжесть травмы не уточняется.
Стоит отметить, что желание подростков добиться внимания в соцсетях и ранее приводило их к неприятным последствиям. В начале июля этого года сотрудники Федеральной службы безопасности рассказали о фейковом онлайн-конкурсе, с помощью которого злоумышленники получали данные о критических объектах инфраструктуры в Новосибирской области.