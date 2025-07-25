«Хотел хайпануть»: юный пермяк довел себя до конвульсий, снимая ролик в TikTok

Стоит отметить, что желание подростков добиться внимания в соцсетях и ранее приводило их к неприятным последствиям. В начале июля этого года сотрудники Федеральной службы безопасности рассказали о фейковом онлайн-конкурсе, с помощью которого злоумышленники получали данные о критических объектах инфраструктуры в Новосибирской области.