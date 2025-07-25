Тревожный звонок. Как выбрать надёжного жильца для съёмной квартиры

— Сдача квартиры — это в первую очередь вопрос доверия. Вы передаёте своё имущество людям, которые могут быть источником как стабильной прибыли, так и серьёзных проблем. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендую общаться лично. Даже одно 15-минутное знакомство даст вам больше, чем переписка в мессенджере. Обратите внимание, как человек говорит, уважителен ли, пунктуален ли, задаёт ли сам разумные вопросы — это маркер адекватности, — рассказала инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.