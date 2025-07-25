В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов на вылет и прилёт

26 рейсов на вылет и прилёт задержаны в воздушной гавани Сочи, заявили в пресс-службе аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в настоящее время задержаны авиарейсы в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Курган, а также Бахрейн.
Кроме того, задержаны рейсы на прилёт. Речь идёт о авиарейсах из Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, а также Бахрейна и Стамбула.
«13 рейсов на вылет и 13 на прилёт задержаны», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости.
По данным Минобороны РФ, в ночь на четверг российские военные ликвидировали в Краснодарском крае семь беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Сочи обломки БПЛА упали на улице Авиационная и территории нефтебазы, в результате погибли два человека, ещё 11 получили травмы.