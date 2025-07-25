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В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов на вылет и прилёт

В частности, задержаны авиарейсы в Челябинск, Курган и Бахрейн.

Источник: Аргументы и факты

26 рейсов на вылет и прилёт задержаны в воздушной гавани Сочи, заявили в пресс-службе аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в настоящее время задержаны авиарейсы в Челябинск, Екатеринбург, Новокузнецк, Пермь, Курган, а также Бахрейн.

Кроме того, задержаны рейсы на прилёт. Речь идёт о авиарейсах из Петербурга, Перми, Чебоксар, Сургута, Новокузнецка, Кургана, а также Бахрейна и Стамбула.

«13 рейсов на вылет и 13 на прилёт задержаны», — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости.

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