В Казани пройдет первый чемпионат по профмастерству среди участников СВО

КАЗАНЬ, 25 июл — РИА Новости. Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс», на который собрались около 260 человек из 81 региона РФ, открывается в Казани в пятницу, сообщают организаторы.
«С 25 по 29 июля в Казани состоится первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции “Абилимпикс”. Он проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Церемония открытия чемпионата «Абилимпикс» пройдет в пятницу в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы в субботу состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью.
Соревнования будут организованы по 15 компетенциям: «Веб-разработка (программирование)», «Оператор БПЛА», «Фотограф», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Резьба по дереву», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Массажист», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Сборка, разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ». Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода.
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева ранее сообщала, что на чемпионат зарегистрировались 259 участников из 81 региона РФ. По ее информации, наибольшее число участников на чемпионате представляют Татарстан — 26 человек, Свердловская область и Удмуртия — по десять участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как «Оператор БПЛА» — 52 участника, «Сварочные технологии» — 35, «Ремонт и обслуживание автомобилей» — 29 участников.
Всего, по данным организаторов, участниками соревнований станут более 400 человек — кроме конкурсантов, это эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата «Абилимпикс» смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам — от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение «Абилимпикс» активно включено в этот процесс.
Организатором чемпионата выступает Минпросвещения России при поддержке правительства РФ и государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — правительство Татарстана, партнер деловой программы — российское общество «Знание».