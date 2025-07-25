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Илон Маск заявил, что перебои в работе Starlink устранят в ближайшее время

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX прилагает все усилия для устранения крупного сбоя в работе спутникового интернета Starlink.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX прилагает все усилия для устранения крупного сбоя в работе спутникового интернета Starlink. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Маска, инцидент затронул десятки тысяч пользователей по всему миру, однако точное число пострадавших и регионы сбоев он не уточнил.

«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за неудобства. Компания проведет расследование, чтобы выявить причину и предотвратить повторение ситуации», — отметил предприниматель.

Ранее Ссбои в работе спутниковой связи Starlink зафиксировали по всему миру.

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