Илон Маск заявил, что перебои в работе Starlink устранят в ближайшее время

По словам Маска, инцидент затронул десятки тысяч пользователей по всему миру, однако точное число пострадавших и регионы сбоев он не уточнил.
«Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за неудобства. Компания проведет расследование, чтобы выявить причину и предотвратить повторение ситуации», — отметил предприниматель.
Ранее Ссбои в работе спутниковой связи Starlink зафиксировали по всему миру.
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