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Илон Маск извинился за сбой Starlink, который оставил ВСУ без связи

Глава компании SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе спутниковых терминалов сети Starlink. Он пообещал, что обслуживание будет восстановлено в ближайшее время.

Источник: Life.ru

«Извините за сбой. SpaceX устранил первопричину, чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится», — написал Маск в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов мира произошли сбои в работе терминалов спутниковой связи Starlink. Сервис Downdetector зафиксировал более 50 тысяч жалоб. В компании подтвердили наличие проблем и сообщили, что работают над их устранением. Starlink представляет собой глобальную систему спутников, развёртываемую компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения доступа к высокоскоростному спутниковому интернету в районах с нестабильным, дорогим или отсутствующим подключением.

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