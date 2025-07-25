Хищная рыба откусили часть ноги 80-летней туристке

На пляже Плайя-де-Пальма на Майорке 80-летняя туристка из Италии подверглась нападению неизвестной хищной рыбы, которая откусила ей часть ноги. Об этом сообщило издание Cronica Balear (CB).
По данным источника, нападение произошло во вторник, 22 июля. Женщина с сильным кровотечением была госпитализирована, пляж временно закрыли. Пока не установлено, какой именно вид рыбы совершил нападение. Предполагается, что это могла быть синяя акула, спинорог или даже скат, учитывая характер раны, не указывающий на наличие зубов, говорится в сообщении.
23 июля стало известно, что косатки начали топить малые суда у европейских берегов в надежде отомстить за раненую браконьерами самку. Косатки атаковали моряков у испанского берега Бискайского залива — их спасла испанская береговая охрана. Ученые считают, что агрессивному поведению рыб научила самка косатки по имени Белая Глэдис после того, как она получила ранения в ловушке браконьеров.
Кроме того, в Турции туристы стали все чаще сталкиваться с нападениями акул. По данным СМИ, местные жители зафиксировали тревожные случаи появления хищников около популярных пляжных зон.