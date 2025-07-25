Хищная рыба откусили часть ноги 80-летней туристке

По данным источника, нападение произошло во вторник, 22 июля. Женщина с сильным кровотечением была госпитализирована, пляж временно закрыли. Пока не установлено, какой именно вид рыбы совершил нападение. Предполагается, что это могла быть синяя акула, спинорог или даже скат, учитывая характер раны, не указывающий на наличие зубов, говорится в сообщении.