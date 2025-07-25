По всему миру произошли сбои в работе спутниковой связи Starlink

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи ряда стран жалуются на неполадки в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет сервиса Downdetector.
По его данным, 60% пользователей, сообщивших о неполадках, отмечают сбои в работе интернета, а 40% жалуются на полное отключение связи.
В США о нарушениях в работе Starlink сообщили порядка 63 тыс. пользователей. Крупные сбои также фиксируются в Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии.
Число жалоб в Канаде превысило 13 тыс., в Германии — 11 тыс.
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что работа спутниковой системы связи Starlink будет вскоре восстановлена.
«Сервис вскоре будет восстановлен. Просим прощения за сбой. SpaceX устранит основную проблему, вызвавшую неполадки, чтобы избежать их повторения», — написал он в X.-0-