«Предательство»: боец ММА Монсон резко высказался о меняющих гражданство РФ атлетах

Джефф Монсон, спортсмен смешанных боевых искусств, осудил атлетов, желающих отказаться от российского гражданства ради карьеры в других странах. Свою позицию он обосновал в рамках интервью РИА Новости.
«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их Родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше…», — подчеркнул Джефф Монсон в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.
Боец добавил, что желание атлетов отказаться от паспорта родной страны, благодаря которой они стали выдающимися спортсменами, он расценивает исключительно как «предательство».
Родившийся в Соединенных Штатах Джефф Монсон является гражданином РФ уже несколько лет и сейчас проживает в Башкортостане. Ранее боец поделился с журналистами своим мнением о перспективе работы в качестве телохранителя российского Президента.