«Предательство»: боец ММА Монсон резко высказался о меняющих гражданство РФ атлетах

«Эти спортсмены должны помнить, что за страна их Родина. Это Россия — место, где они научились заниматься спортом, где у них были тренировки, тренеры, соперники, которые помогали им становиться лучше…», — подчеркнул Джефф Монсон в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.