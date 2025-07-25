Из шпионки Кремля — в агенты Киева? Журналист раскрыл, кому выгодно переписывать биографию Мелании Трамп

Госпожа Трамп, достаточно аполитичная сама по себе, уже не первый раз по прихоти СМИ становится тайным агентом и шпионкой. Правда, раньше считалось, что работает она… на Россию. Мол, и родилась она в Словении (которая на тот момент была частью коммунистической Югославии), и, якобы, кто-то из предков был партийным работником, и слишком она приветливо улыбалась Путину во время первого президентского срока мужа.