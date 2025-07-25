Из шпионки Кремля — в агенты Киева? Журналист раскрыл, кому выгодно переписывать биографию Мелании Трамп

Госпожа Трамп, достаточно аполитичная сама по себе, уже не первый раз по прихоти СМИ становится тайным агентом и шпионкой. Правда, раньше считалось, что работает она… на Россию. Мол, и родилась она в Словении (которая на тот момент была частью коммунистической Югославии), и, якобы, кто-то из предков был партийным работником, и слишком она приветливо улыбалась Путину во время первого президентского срока мужа.
журналист Александр Юнашев.
В отношениях между супругами журналист особо копаться не стал, но отметил, что при изначальной пропасти в статусах и возрасте между Меланией и Дональдом вряд ли можно рассчитывать, что Трамп — опытный бизнесмен и политик — будет принимать решения, основываясь на суждениях бывшей модели.
«Хотя сами их взаимоотношения назвать безоблачными сложно. Да, “двоечку” Мелания Дональду не прописывала, и позора Макрона Трамп не испытывал. Но публичная демонстрация недовольства супругом для нее — практически норма», — указал журналист.
Напомним, конгрессмен США Дон Бэкон в разговоре с американским онлайн-изданием The Hill высказался об изменении риторики президента США по отношению к Москве. Парламентарий считает, что позиция главы Штатов стала жёстче под воздействием его супруги Мелании, которая якобы просит Трампа активнее помогать Украине.