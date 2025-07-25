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Из шпионки Кремля — в агенты Киева? Журналист раскрыл, кому выгодно переписывать биографию Мелании Трамп

Слухи о политической активности Мелании Трамп и силе её влияния на супруга сильно преувеличены. В этом уверен журналист кремлёвского пула, автор телеграм-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев. По его словам, такой нарратив, конечно, выгоден официальному Киеву, который тяготеет к звёздной мишуре и которому льстят эффектные жесты в свой адрес и прочие таблоидные победы. Только вот раньше, напоминает собеседник Life.ru, считалось, что Мелания болеет за другую команду.

Источник: Life.ru

Госпожа Трамп, достаточно аполитичная сама по себе, уже не первый раз по прихоти СМИ становится тайным агентом и шпионкой. Правда, раньше считалось, что работает она… на Россию. Мол, и родилась она в Словении (которая на тот момент была частью коммунистической Югославии), и, якобы, кто-то из предков был партийным работником, и слишком она приветливо улыбалась Путину во время первого президентского срока мужа.

журналист Александр Юнашев.

В отношениях между супругами журналист особо копаться не стал, но отметил, что при изначальной пропасти в статусах и возрасте между Меланией и Дональдом вряд ли можно рассчитывать, что Трамп — опытный бизнесмен и политик — будет принимать решения, основываясь на суждениях бывшей модели.

«Хотя сами их взаимоотношения назвать безоблачными сложно. Да, “двоечку” Мелания Дональду не прописывала, и позора Макрона Трамп не испытывал. Но публичная демонстрация недовольства супругом для нее — практически норма», — указал журналист.

Напомним, конгрессмен США Дон Бэкон в разговоре с американским онлайн-изданием The Hill высказался об изменении риторики президента США по отношению к Москве. Парламентарий считает, что позиция главы Штатов стала жёстче под воздействием его супруги Мелании, которая якобы просит Трампа активнее помогать Украине.

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