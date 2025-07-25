Через час миска превращается в рассадник: Доктор ветеринарных наук раскрыл, как кормить кошку летом

Оставлять влажный корм в миске более чем на час в жаркую погоду не рекомендуется из-за риска быстрой порчи продукта и развития вредных бактерий. При температуре выше +25 °C влажный корм становится благоприятной средой для сальмонеллы, кишечной палочки, плесени. Уже через 30−60 минут в тепле начинается активный рост микроорганизмов. Жиры в составе корма быстро окисляются на воздухе, что может вызвать расстройство пищеварения у кошки.