Через час миска превращается в рассадник: Доктор ветеринарных наук раскрыл, как кормить кошку летом

Оставлять влажный корм в миске более чем на час в жаркую погоду не рекомендуется из-за риска быстрой порчи продукта и развития вредных бактерий. При температуре выше +25 °C влажный корм становится благоприятной средой для сальмонеллы, кишечной палочки, плесени. Уже через 30−60 минут в тепле начинается активный рост микроорганизмов. Жиры в составе корма быстро окисляются на воздухе, что может вызвать расстройство пищеварения у кошки.
Андрей Руденко.
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ.
Испорченный корм приводит к рвоте, диарее, а в тяжёлых случаях — к токсикоинфекциям. Руденко советует давать корм порционно — убирать остатки через 20−30 минут, если кошка не доела. Используйте керамические или металлические миски, так как пластик быстрее накапливает бактерии. Храните корм в холодильнике в закрытой таре, но не более суток.
Также на лето можно рассмотреть вариант сухого корма — он менее подвержен порче, но требует постоянного доступа к воде. Если у кошки появились признаки отравления (вялость, отказ от еды, рвота) — немедленно обратитесь к ветеринару.
Кстати, если питомец отказывается есть или недоедает днём, его не нужно заставлять. А собакам в жару можно готовить домашние лакомства из замороженного мясного бульона или овощных пюре.