Операторы Б4 («Боевая четвёрка») 4-й военной базы ВС РФ наносят удары по позициям с пехотой Вооружённых сил Украины, поддерживая наступление на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Огненный ад для врага: Б4 разносит позиции с пехотой ВСУ, поддерживая наступление», — говорится в сообщении.
Военкоры уточнили, что при поддержке и во взаимодействии с артиллерией и авиацией позиции ВСУ сожжены в районах населённых пунктов Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка.
«Как в морской бой играть», — шутят российские военные.
Ранее «РВ» показала, как спецназ охотится на дроны-бомбардировщики Вооружённых сил Украины Vampire. Военкоры заявили, что российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов.