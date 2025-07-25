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«РВ»: «Боевая четвёрка» разносит позиции ВСУ на запорожском участке

Позиции ВСУ сожжены в районах населённых пунктов Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка.

Источник: Аргументы и факты

Операторы Б4 («Боевая четвёрка») 4-й военной базы ВС РФ наносят удары по позициям с пехотой Вооружённых сил Украины, поддерживая наступление на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Огненный ад для врага: Б4 разносит позиции с пехотой ВСУ, поддерживая наступление», — говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что при поддержке и во взаимодействии с артиллерией и авиацией позиции ВСУ сожжены в районах населённых пунктов Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка.

«Как в морской бой играть», — шутят российские военные.

Ранее «РВ» показала, как спецназ охотится на дроны-бомбардировщики Вооружённых сил Украины Vampire. Военкоры заявили, что российские спецназовцы ликвидировали группу операторов беспилотных летательных аппаратов.