Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи

«Уважаемые коллеги и ветераны следствия, курсанты и кадеты образовательных учреждений Следственного комитета России! Сегодня мы празднуем День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В 1713 году Указом Петра I был создан первый независимый следственный орган — следственная канцелярия, подчиненная напрямую главе государства. Принципы ее работы послужили началом отечественной системы следствия, в которую в настоящее время входит и Следственный комитет России. Профессия следователя — это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения», — говорится в поздравлении.