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Бастрыкин заявил, что профессия следователя требует полной самоотдачи

Бастрыкин назвал профессию следователя призванием, требующим терпения.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в поздравлении с Днём сотрудника органов следствия Российской Федерации отметил, что профессия следователя — это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Уважаемые коллеги и ветераны следствия, курсанты и кадеты образовательных учреждений Следственного комитета России! Сегодня мы празднуем День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В 1713 году Указом Петра I был создан первый независимый следственный орган — следственная канцелярия, подчиненная напрямую главе государства. Принципы ее работы послужили началом отечественной системы следствия, в которую в настоящее время входит и Следственный комитет России. Профессия следователя — это призвание, требующее не только высокого мастерства, но и мужества, полной самоотдачи и терпения», — говорится в поздравлении.

Бастрыкин подчеркнул, что в основе профессии лежат высокая нравственная стойкость, безусловная преданность делу и верность служебному долгу, эти качества обеспечивают не только результативность расследования, но прежде всего — доверие граждан к следственным органам.

Кроме того, в условиях сложных вызовов времени следователи Следственного комитета России продолжают эффективно расследовать тяжкие и особо тяжкие преступления, противодействуя коррупции и проявлениям экстремизма, защищая интересы детей и уязвимых категорий населения, им удается успешно противостоять и новым угрозам преступного мира, включая различные схемы киберпреступлений. СК внедряет в следственную практику технологии искусственного интеллекта и новейшие технические разработки.

Бастрыкин подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции следователи, криминалисты и эксперты СК России продолжают документировать преступления представителей киевского режима, они устанавливают причиненный ущерб, принимают исчерпывающие меры к привлечению виновных к установленной законом ответственности. Сотрудники СК активно оказывают помощь пострадавшим, участвуют в гуманитарных миссиях и в восстановлении правопорядка в новых регионах, несмотря на риск для жизни и здоровья.

«Уважаемые товарищи! Благодарю вас за верность высоким стандартам профессии и бескомпромиссную борьбу за справедливость! От всей души желаю вам, вашим семьям и близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и благополучия! Пусть вам сопутствует успех в расследовании самых сложных дел, а интуиция и знания всегда ведут вас к истине. Реализации всех намеченных планов и новых выдающихся достижений на благо нашей великой Родины», — говорится в сообщении.