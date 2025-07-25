Время, надежда, верность: чем запомнился Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

— Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия из Элисты маленький, всего на 150 мест, а в труппе — 22 человека. Но это настоящие подвижники, влюбленные в театр и хорошо понимающие свою миссию в республике: ведь на их плечах лежит задача сохранения русского языка и пропаганды русской культуры. В Калмыкии очень сильный национальный театр, прекрасный режиссер Борис Манджиев, и на последнюю «Золотую Маску» они выставляли очень интересный спектакль «Горе от ума» на калмыцком языке. Но все-таки русский театр — это русский театр, и Чехов, сыгранный по-русски, очень важен для всех, живущих в республике — и для тех, кто любит русскую литературу, и для молодого поколения, — рассказала «ВМ» Валентина Федорова, искусствовед, театральный критик, автор материалов газеты «Вахтанговец». — С работой русского театра из Калмыкии я познакомилась на фестивале «Мост дружбы» в Йошкар-Оле, на который приезжают русские театры из национальных республик нашей страны. Мы, жюри, были потрясены тем, как может быть наивно, ненавязчиво и скромно, но глубоко, точно и с огромной любовью отражен на сцене ранний Чехов. Поставил этот спектакль заслуженный артист России Александр Щеглов, а получить федеральное звание для артиста в республике всегда было непросто. Он стал и одним из исполнителей. В спектакле нет каких-то «эдаких» находок, сказать, что это какое-то супер оригинальное решение нельзя, однако там было очень внятное, уважительное следование за текстом Чехова, и не просто буквалистское, а умело расцвеченное душой, талантом, неожиданными нюансами. Поэтому после спектакля зритель ринулся к сцене и устроил овации. Зрители соскучились по простому, понятному искусству. У нас есть сегодня что угодно, люди появляются на сцене в драных джинсах, с всклокоченной головой, в трусах и без трусов, не видно только одного — автора. А выразить-то надо именно автора, его мысли о человеке, его иронию, его любовь к человеку. И актеры из Элисты — Александр Щеглов, Владимир Маркин, Наталья Ежкова и Леонид Сангаджиев это сделали. Потому и нашли отклик в сердцах искушенных театралов из Владикавказа.