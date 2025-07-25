Время, надежда, верность: чем запомнился Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой»

Завершившийся во Владикавказе 2-й Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» стал одним из самых ярких культурных событий страны. Наш корреспондент побывал на нем, привез оттуда море впечатлений и эмоций и решил поделиться ими с читателями, заодно попытавшись проанализировать, а куда же идет сегодня наш театр, чем он готов удивлять и радовать зрителей.
О фестивале в городе говорили все: взрослые, подростки, кажется, даже ворковали голуби, что не удивительно: город задолго до старта фестиваля был украшен плакатами и афишами, к тому же все хорошо помнили, как в прошлом году этот фестиваль отгрохотал тут впервые. Ничего подобного в этом регионе никогда не было, хотя культура во Владикавказе на высоте: в городе полно музеев, один другого лучше, работают шикарные театры, и потребность у людей в насыщении и поддержке себя жизнью духовной весьма велика. Это не пустые слова: во время фестиваля этого года в Арт-кафе Дома Вахтангова на образовательных лекциях, а проходили они аж по две штуки в день, всегда был аншлаг. А о театральных представлениях и говорить нечего. Впрочем, давайте по порядку.
С чего все началось.
История этого фестиваля пока еще не так длинна. Три года назад дом, в котором родился и вырос Евгений Вахтангов, пришел в полный упадок. По существу, он стремительно переходил в разряд руин, но наш Государственный академический театр, носящий имя этого гения режиссуры, живущий уже более ста лет в центре столицы, решил, что допустить подобное невозможно. Директор театра Кирилл Крок озвучил цифру: вахтанговцы вложили в его восстановление 250 миллионов рублей. Восстановили дом качественно: что смогли — сохранили (кусок стены намеренно оставлен незаделанным, чтобы видна была оригинальная кладка), что не смогли — перестроили, умудрившись создать не вульгарный новодел, а здание с ожившим в нем духом старины. В деталях кроется не только сами знаете кто, но и правда. Тут же даже обои наклеили не абы какие: художник Максим Обрезков изучил каталог обоев того времени и выбрал подходящий вариант. У дома артисты театра посадили сирень, которую так любил Вахтангов; возле каждого кустика на табличке написано, кто именно сажал. В общем, все продумано до деталей.
Потрясающим получился и музей Вахтангова, который занимает в доме второй этаж. С одной стороны, он очень современен, в нем по максимуму используются все достижения сегодняшнего дня в плане донесения информации: аудио- и видеоматериалы, интерактивные панели, музыка. С другой — новизна не вытравила из него глубинной сути, тут полно раритетов, документов, афиш. Потому и общее ощущение от него остается ярким и, не удивляйтесь странному слову, признательным: ты невольно проникаешься симпатией к человеку, который в стенах этого дома в непростом своем детстве мечтал о прекрасном, не зная, какой короткий век определит ему судьба, но в итоге успевший войти в историю театра и культуры в целом.
Обновленный, а точнее заново рожденный дом Вахтангова, таким образом, начал в итоге заново «жить жизнь». В уютном Арт-кафе по вечерам проходят концерты, в городе вокруг Дома Вахтангова уже сбилась настоящая фан-группа. А потом придумался и фестиваль: фигура Вахтангова стала объединяющей для абсолютно разных театров. «Пробный шар» в прошлом году оказался удачным. И вот — «второй пошел».
Для всех и каждого.
Терек бежит по камням с постоянным глухим ворчанием. Этот неумолчный шум — шум вечного движения — слышал век назад и Вахтангов. Он незримо присутствует повсюду: над мостом через реку в сумерках вспыхивает цитата из Вахтангова: «Нет праздника — нет спектакля». Кирилл Крок констатировал: мы о таком и не просили, администрация города сама..!
Вместе с возвращением в город Дома Вахтангова вернулся в него, кажется, и его ищущий дух. Вот и на фестиваль съехались отобранные экспертами интереснейшие театральные коллективы, чтобы на неделю перевернуть жизнь в городе вверх дном и сделать счастливыми очень многих людей. Никакого преувеличения: в нашей непростой жизни праздника часто недостает, а тут неделю пульсировала яркая, завораживающая и заставляющая думать о многом театральная жизнь. Разве это не потрясающе! Особой «фишкой» фестиваля стала его доступность: цены на билеты на основные показы были лояльны до предела, а выступления уличных театров и невероятный по масштабу концерт закрытия были вообще бесплатны.
Выступления набирающих силу уличных театров были спорными, но интересными. Это не новый, но весьма востребованный сегодня пласт театрального искусства (в ГИТИСе в этом году набирали на магистерскую программу «Уличный театр»). Не расслабляйтесь, да неоцифруемы будете, — так мог бы звучать девиз коллективов «уличников», чье искусство вечно как мир… Свои выступления уличные театры в основном показывали в парке имени Хетагурова — гордости Владикавказа. Гости фестиваля увидели работы театрального проекта «Трикстер», выступление музыкантов из «Пакава Ить» из Москвы, шоу театра «Странствующие куклы господина ПэЖо» из Санкт-Петербурга, воронежский «ВАУ», а на закрытии — номера «МорэS», «Огненных людей» и акробатов на шестах Bastrigin Brothers.
Перед началом показа спектакля Элеонора Ривер, директор театра «ВАУ», рассказывала:
— Наш театр был создан в 2022 году и уже четвертый сезон успешно гастролирует по России. За это время мы успели посетить больше тридцати городов — от Владикавказа и Москвы до Челябинска! В нашем театре есть как профессиональные артисты, так и те, кто пришел в театр по зову сердца. Но всем им пришлось доказывать, что они готовы к работе в уличном театре, ведь это дело непростое.
На фестиваль «ВАУ» привезли спектакль «Как бывало в старину» — о воронежских сказительницах Анне Барышниковой и Анне Корольковой.
— Сказительство — это древний способ передачи информации, — поясняет Эля. — В нашем спектакле внучка тоже хочет дарить людям сказки и перенимает у бабушки это мастерство. Кстати, посмотреть этот камерный спектакль пришло не менее 500 человек.
Не поверите, но и у этих разных театров есть нечто общее: они, даже выступая коллективом, заточены на индивидуальность каждого артиста, его «фишку». Тем особенно интересны.
Так похожи на людей.
В основной программе было представлено семь коллективов. Два кукольных театра — «Экият» из Казани со спектаклем по роману Е. Водолазкина «Авиатор» и Рязанский кукольный театр со своей версией «Мэри Поппинс» показали два совершенно разных, но по-своему завораживающих «продукта».
Хрупкость человеческой жизни и счастья, скоротечность времени в спектакле «Авиатор» были выражены через материал, из которого сделан главный герой постановки — лед. Метафоричность — это вообще примета текущего театрального времени. Ну, а «Мэри Поппинс» рязанцев — символ лихого смешения всех возможных выразительных средств, актеров-людей и актеров-кукол. Актеры-люди меняются с куклами местами с такой скоростью, с которой сегодня мир реальный подменяется миром нереальным. В сказке намека на это нет, но не думать-то об этом невозможно! Кстати, «Мэри Поппинс» очень «зашла» детям, которых на спектакле было много. Но вот и еще одна выявленная тенденция: спектакли все больше стремятся универсализировать возраст зрителей, расширяя его рамки для своих постановок.
Классика в особой «упаковке».
Сюжет гоголевской «Женитьбы», привезенной на фестиваль «Мастерской Петра Фоменко», знаком и школьникам. Но сколько бы «Женитьбу» ни ставили, столько разных режиссерских прочтений и наберется. Гоголевская «Женитьба» у «фоменок», безусловно, многослойна, Евгений Каменькович устроил из нее нечто вроде буффонады, смотреть — не оторваться.
Настоящим потрясением для многих стала и совсем классика-классика. Создатели спектакля «Чехов. Интродукция», режиссер Александр Щеглов и актеры Республиканского русского театра драмы и комедии Республики Калмыкия поставили Чехова — его рассказы и «шутку» (помните спор о «Воловьих Лужках»?). Свою лепту в создание и режиссуру спектакля внес каждый актер — по щепоточке.
— Республиканский русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия из Элисты маленький, всего на 150 мест, а в труппе — 22 человека. Но это настоящие подвижники, влюбленные в театр и хорошо понимающие свою миссию в республике: ведь на их плечах лежит задача сохранения русского языка и пропаганды русской культуры. В Калмыкии очень сильный национальный театр, прекрасный режиссер Борис Манджиев, и на последнюю «Золотую Маску» они выставляли очень интересный спектакль «Горе от ума» на калмыцком языке. Но все-таки русский театр — это русский театр, и Чехов, сыгранный по-русски, очень важен для всех, живущих в республике — и для тех, кто любит русскую литературу, и для молодого поколения, — рассказала «ВМ» Валентина Федорова, искусствовед, театральный критик, автор материалов газеты «Вахтанговец». — С работой русского театра из Калмыкии я познакомилась на фестивале «Мост дружбы» в Йошкар-Оле, на который приезжают русские театры из национальных республик нашей страны. Мы, жюри, были потрясены тем, как может быть наивно, ненавязчиво и скромно, но глубоко, точно и с огромной любовью отражен на сцене ранний Чехов. Поставил этот спектакль заслуженный артист России Александр Щеглов, а получить федеральное звание для артиста в республике всегда было непросто. Он стал и одним из исполнителей. В спектакле нет каких-то «эдаких» находок, сказать, что это какое-то супер оригинальное решение нельзя, однако там было очень внятное, уважительное следование за текстом Чехова, и не просто буквалистское, а умело расцвеченное душой, талантом, неожиданными нюансами. Поэтому после спектакля зритель ринулся к сцене и устроил овации. Зрители соскучились по простому, понятному искусству. У нас есть сегодня что угодно, люди появляются на сцене в драных джинсах, с всклокоченной головой, в трусах и без трусов, не видно только одного — автора. А выразить-то надо именно автора, его мысли о человеке, его иронию, его любовь к человеку. И актеры из Элисты — Александр Щеглов, Владимир Маркин, Наталья Ежкова и Леонид Сангаджиев это сделали. Потому и нашли отклик в сердцах искушенных театралов из Владикавказа.
Такие разные… по весу.
Санкт-Петербургский «Театр на Садовой» — первый в России государственный репертуарный театр без постоянной труппы — для каждой постановки набирают артистов. На фестивале показали легкий и добрый мюзикл, поставленный Алексеем Франдетти «Дорогой Мистер Смит». На мюзиклы ныне с надеждой смотрит театральный мир, поскольку этот жанр очень привлекателен для молодежи.
А Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева представил пьесу культового писателя Осетии В. Цаголова «Послы гор». Пьеса о том, как осетинское посольство отправилось ко двору русской императрицы просить защиты и вступления в состав России, — начало истории верности осетин этим отношениям.
Однако сейчас, по окончании фестиваля, на котором не определялись, что важно, никакие места, становится понятно, что все-таки спектакль-лидер на этом смотре талантов был. Это Государственный Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева, который привез спектакль «Халхин Гол. Тангариг», поставленный режиссером Олегом Юмовым.
Спектакль рассказывает о событиях 1939 года. Японцы вторгаются на территорию Монголии, и юная Чэмэд-Цэрэн призывает подруг идти добровольцами на фронт. Девушки ухаживают за солдатами, стирают их залитые кровью гимнастерки и мечтают о мире и любви. А война вносит безжалостные коррективы в их судьбы.
Театр в день показа был забит полностью, но никто из зрителей не ожидал, какой эмоциональный шквал на них обрушится. Валентина Федорова заметила просто и точно: этот спектакль был ударом в сердце зрителей. Плакали все. Все в этой постановке — от темы (история) до подачи (патриотизм без пафоса и натяжек) брало за душу и не отпускает, если честно, до сих пор. Монолог главной героини в конце, выявляющий сакральные смыслы показанного, ее рвущие душу слова о желании отстирать слезами всю кровь войны и острое «Работай, Чэмэд-Цэрэн!» (чувствуете параллели с сегодняшним днем?) подняло спектакль на невероятную высоту. Это безусловный успех и артистов, и режиссера Олега Юмова, и автора пьесы — драматурга Геннадия Башкуева. И доказательство, что современная драматургия не умерла и имеет высокий потенциал.
И еще о тенденциях: во многих спектаклях используются «ожившие рисунки», а в «Халхин-Голе» — фантастической красоты видеоряд и псевдохроника на заднем плане сцены. К слову, Чэмэд-Цэрэн жива, ей 103 года, и она появляется в конце спектакля на экране в мини-интервью. Это появление — точка: все сказанное — правда. И это поражает, конечно.
…Какими же словами можно подвести итог фестиваля, кроме благодарности его организаторам-вахтанговцам? Простыми. Театр — жив. У него фантастический потенциал, и в нем нуждается публика. Он по-прежнему может говорить на актуальные темы и лечить душу от травм. А разве это не главное? Следующим летом фестиваль планирует вернуться в город, и его уже ждут. После невероятного концертазакрытия (режиссер Эльдар Трамов, браво!) я услышала, как семейная пара с двумя детьми переговаривалась по дороге домой: «Дай бог, через год…» Да, дай бог.
СПРАВКА.
Фестиваль «Вахтангов. Путь домой» был учрежден в 2024 году по инициативе Театра имени Евгения Вахтангова и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), правительства Республики Северная Осетия — Алания и лично главы республики Сергея Меняйло. Организатором фестиваля стала Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития Театра имени Евгения Вахтангова». «Вахтангов. Путь домой» стал первым всероссийским театральным фестивалем в регионе. Для проведения фестиваля использованы средства гранта ПФКИ, собственные средства Театра имени Евгения Вахтангова и спонсоров.
ЦИФРА.
7 тысяч человек как минимум при сутствовало на фестивальных показах, на открытии было 6000 человек, на концерте — 12 000.