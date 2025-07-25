Лукашенко: Белоруссия «на всякий случай» готовится к войне

В мае Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что «войны завтра не будет». Отдельно Лукашенко подчеркнул, что страны Запада хотят «подмять» память о Великой Отечественной войне. Помимо этого, Лукашенко предупредил, что ответ на агрессию в адрес Белоруссии будет молниеносным. В стране есть средства, которые могут нанести «невосполнимый урон» потенциальному агрессору.