Лукашенко: Белоруссия «на всякий случай» готовится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна «на всякий случай» готовится к возможному военному конфликту, хотя и выразил надежду на то, что этого удастся избежать. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».
Во время рабочей поездки в Минскую область он обратился к журналисткам, призвав их готовиться к войне, но подчеркнув, что лично контролирует подготовку.
— Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум (хлеба убирать — прим. «ВМ»), — заявил Лукашенко в видео, опубликованном каналом.
На подобное заявление девушки ответили, что надеются на мир. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что тоже хочет мира, но все же подчеркнул необходимость подготовки к возможным военным действиям.
В мае Лукашенко успокоил граждан страны, заявив, что «войны завтра не будет». Отдельно Лукашенко подчеркнул, что страны Запада хотят «подмять» память о Великой Отечественной войне. Помимо этого, Лукашенко предупредил, что ответ на агрессию в адрес Белоруссии будет молниеносным. В стране есть средства, которые могут нанести «невосполнимый урон» потенциальному агрессору.