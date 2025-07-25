Губернатор Федорищев подвёл итоги рабочего визита в Богатовский район

Вячеслав Федорищев завершил выездную работу в Богатовском районе и рассказал о ключевых решениях, принятых по итогам посещения социальных и инфраструктурных объектов.
«Богатовский район. Уже поздний вечер, и мы завершили рабочий выезд. Как и обещал, делюсь результатами», — отметил губернатор.
Особое внимание было уделено здравоохранению. Ремонт поликлиники районной больницы находится на финальной стадии.
Дополнительно выделят 8 млн рублей на закупку медицинского оборудования, мебели и систем навигации.
Глава региона подчеркнул: «Каждый капитальный ремонт должен включать и обновление материальной базы».
Также поручено проанализировать кадровое обеспечение — при необходимости — доукомплектовать штат врачей, в том числе узких специалистов, на что жаловались местные жители.
В школе села Богатое выявлены серьёзные нарушения: протечки кровли и деформация стен, в том числе в актовом зале. Назначена строительная экспертиза, после которой будут найдены средства на полноценный ремонт.
Капитальный ремонт Дома культуры «Октябрь» завершён на 43%. Работы планируют сдать до конца года. Вместе с этим будет закуплено новое сценическое и звуковое оборудование.
В ближайших планах — строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Проект разработают в этом году, строительство начнётся в 2025-м.
Сегодня в районе нет ни одного подобного объекта.
Для молодёжи в Доме молодёжных организаций, где базируется клуб «Гвардия», закупят новую технику, включая оборудование для обучения пилотированию БПЛА.
Также губернатор поручил проработать установку новых детских и спортивных площадок в 2025 году с акцентом на современные и нестандартные решения.
Отдельно рассмотрели обращение жителей по поводу деятельности управляющей компании, которая, по их словам, нарушает закон при начислении платежей. Обращение будет передано в правоохранительные органы, ГЖИ возьмёт ситуацию на контроль.
В ходе визита губернатор провёл встречи с ветеранами, предпринимателями, работниками учреждений и местными жителями.
Все поступившие предложения и просьбы взяты в работу. Основная задача — поддержать муниципалитет и ускорить социально-экономическое развитие района.
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