Сальдо: ВС РФ нанесли авиаудар по штабу ВСУ в Херсоне

Российские военные нанесли авиаудар по штабу Вооружённых сил Украины в подконтрольном украинской стороне городе Херсоне, проинформировал Владимир Сальдо.
Губернатор Херсонской области уточнил, что в момент авиаудара в штабе проводилось совещание офицеров ВСУ и сотрудников украинской полиции.
«Нанесён точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — заявил он.
Сальдо отметил, что противник попытался сбежать на автобусе.
«Объективный контроль подтверждает: противник пытался эвакуироваться на автобусе, но транспорт был уничтожен точным попаданием при попытке бегства», — написал Сальдо в Telegram.
По его словам, ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ. В связи с этим украинская сторона молчит о случившемся.
«На украинских каналах — тишина. Это говорит о серьёзных потерях и попытке скрыть масштабы удара. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные офицеры», — рассказал он.
Ранее Сальдо заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины в панике закапывают тела сослуживцев для сокрытия потерь.