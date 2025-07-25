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Сальдо: ВС РФ нанесли авиаудар по штабу ВСУ в Херсоне

Высокопоставленные офицеры ВСУ попытались скрыться на автобусе.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли авиаудар по штабу Вооружённых сил Украины в подконтрольном украинской стороне городе Херсоне, проинформировал Владимир Сальдо.

Губернатор Херсонской области уточнил, что в момент авиаудара в штабе проводилось совещание офицеров ВСУ и сотрудников украинской полиции.

«Нанесён точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева», — заявил он.

Сальдо отметил, что противник попытался сбежать на автобусе.

«Объективный контроль подтверждает: противник пытался эвакуироваться на автобусе, но транспорт был уничтожен точным попаданием при попытке бегства», — написал Сальдо в Telegram.

По его словам, ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ. В связи с этим украинская сторона молчит о случившемся.

«На украинских каналах — тишина. Это говорит о серьёзных потерях и попытке скрыть масштабы удара. По информации подполья, ликвидированы высокопоставленные офицеры», — рассказал он.

Ранее Сальдо заявил, что солдаты Вооружённых сил Украины в панике закапывают тела сослуживцев для сокрытия потерь.