Главное не возраст, а счёт в банке: как Porsche сделал 72-летнего деда мечтой вице-мисс Крыма

Сегодня стать звездой в соцсетях может каждый. Это теперь хорошо знает вице-мисс Крыма — 2017 Виктория Шевченко. Видео с ней посмотрели, кажется, уже все. В ролике скучающая девушка стоит у отеля в Монако, зевает и равнодушно отшивает седого мужчину, который попытался с ней познакомиться. Однако, когда служитель отеля подгоняет ко входу его спорткар Porsche 911 Carrera 4S (цена в России 12−14 млн рублей), модель моментально передумывает и, пряча лицо, садится в машину.