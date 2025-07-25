Просто не долетели: вот почему багаж на рейсах авиакомпании Turkish Airlines задержан

Стали известны причины задержки багажа на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Санкт-Петербург. Как заявили представители аэропорта Пулково, они связаны с мерами безопасности и необходимостью дозаправки самолетов.
«Уважаемые пассажиры! В связи с мерами безопасности и необходимостью дополнительной заправки воздушных судов, часть багажа не была загружена на борт вашего рейса», — отмечается в сообщении компании.
Если пассажиры не обнаружили свой багаж на ленте выдачи, им рекомендуют обратиться в службу розыска багажа, официально зарегистрировать заявку на розыск вещей, а также сохранять все багажные квитанции и билеты. Для компенсации расходов можно подать соответствующий запрос на возмещение убытков через сайт Turkish Airlines в разделе «Задержанный багаж».
«Мы прилагаем все усилия для скорейшей доставки вашего багажа. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отмечается в публикации.
Как KP.RU писал ранее, 23 июля стало известно, что свыше одной тысячи граждан России оставили без их багажа после полетов рейсами авиалинии Turkish Airlines. Согласно имеющимся сведениям, одновременно пару самолетов авиакомпании прилетели в Москву и Петербург из Антальи, Даламана и прочих городов без вещей пассажиров.