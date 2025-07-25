Просто не долетели: вот почему багаж на рейсах авиакомпании Turkish Airlines задержан

Если пассажиры не обнаружили свой багаж на ленте выдачи, им рекомендуют обратиться в службу розыска багажа, официально зарегистрировать заявку на розыск вещей, а также сохранять все багажные квитанции и билеты. Для компенсации расходов можно подать соответствующий запрос на возмещение убытков через сайт Turkish Airlines в разделе «Задержанный багаж».