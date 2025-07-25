Число случаев заражений постельными клопами во Франции выросло на 50%

Проблема постельных клопов по-прежнему остаётся актуальной во Франции, несмотря на заявления некоторых официальных лиц о якобы преувеличенности угрозы, сообщает телеканал BFMTV.
По словам Стефана Бра, представителя Ассоциации специалистов здравоохранения и охраны окружающей среды, с 2018 по 2023 год количество вызовов по дезинсекции увеличилось в четыре раза. Он отмечает, что приток обращений по поводу клопов остаётся стабильно высоким, и признаёт, что ситуация далека от улучшения. Эксперты настаивают: несмотря на медийную вспышку в 2023 году, проблема не возникла внезапно — она тянется уже более десятилетия.
Паразитолог и врач-энтомолог Университетской клиники Ниццы Паскаль Делоне утверждает, что клопы остаются серьёзной и системной проблемой, требующей комплексного подхода. Он подчеркивает, что, хотя точной национальной статистики нет, масштаб распространения этих насекомых достиг максимальных значений за всё время наблюдений.
Ранее сообщалось, что пожилой житель французского города Лиона скончался, а его сын получил тяжелое отравление, предположительно, из-за токсичного средства от постельных клопов.