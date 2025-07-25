Число случаев заражений постельными клопами во Франции выросло на 50%

По словам Стефана Бра, представителя Ассоциации специалистов здравоохранения и охраны окружающей среды, с 2018 по 2023 год количество вызовов по дезинсекции увеличилось в четыре раза. Он отмечает, что приток обращений по поводу клопов остаётся стабильно высоким, и признаёт, что ситуация далека от улучшения. Эксперты настаивают: несмотря на медийную вспышку в 2023 году, проблема не возникла внезапно — она тянется уже более десятилетия.