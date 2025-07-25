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Штурмовик Хомяков спрятался в блиндаже ВСУ и уничтожил противника

Ефрейтор замаскировался и ликвидировал группу украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ефрейтор выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату украинского опорника.

«При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже», — рассказали в МО.

В результате удара блиндаж частично обрушился. Хомяков выбрался из-под завала и услышал движение группы противника. Замаскировавшись среди обломков, ефрейтор открыл огонь из личного стрелкового оружия и ликвидировал украинских военных.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора Хомякова был захвачен опорный пункт. Затем ВС РФ вели с него корректировку артиллерийского огня по украинским позициям.

Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.