Штурмовик Хомяков спрятался в блиндаже ВСУ и уничтожил противника

Военный РФ Олег Хомяков спрятался от беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины и украинских солдат в блиндаже противника, а затем ликвидировал группу военных ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что ефрейтор выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату украинского опорника.
«При штурме позиции врага Олег Хомяков заметил приближавшийся в его сторону дрон противника. Быстро среагировав, Олег укрылся в вражеском блиндаже», — рассказали в МО.
В результате удара блиндаж частично обрушился. Хомяков выбрался из-под завала и услышал движение группы противника. Замаскировавшись среди обломков, ефрейтор открыл огонь из личного стрелкового оружия и ликвидировал украинских военных.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора Хомякова был захвачен опорный пункт. Затем ВС РФ вели с него корректировку артиллерийского огня по украинским позициям.
Ранее сообщалось, что штурмовик группировки войск «Восток» с позывным Малой в одиночку зачистил от солдат Вооружённых сил Украины лесополосу у села Новохатское в Донецкой народной республике.