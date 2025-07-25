В Госдуме предложили предусмотреть выплаты родителям школьников перед 1 сентября

«Выплата распространяется на всех законных представителей — родителей, опекунов и усыновителей. Деньги будут перечислять на каждого ребенка школьного возраста, что особенно важно для многодетных семей. Эта мера призвана помочь родителям собрать детей в школу, компенсируя расходы на форму, канцтовары и другие необходимые вещи», — говорится в законопроекте, который проходит согласование в правительстве.