Водителей РФ предупредили о штрафе за молчание о смене адреса

Максимальная сумма штрафа достигнет двух тысяч рублей.
Владельцы автомобилей обязаны уведомлять Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства в течение 10 дней. В противном случае им горзит штраф, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей», — цитирует Машарова ТАСС. Данное требование необходимо для внесения актуальных данных автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. Эксперт обратил внимание, что на выполнение этого требования законодательство отводит 10 дней.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести компенсацию автомобилистам, чьи машины пострадали из-за затоплений во время непогоды. С соответствующим обращением парламентарии обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину.