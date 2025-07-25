Водителей РФ предупредили о штрафе за молчание о смене адреса

«Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей», — цитирует Машарова ТАСС. Данное требование необходимо для внесения актуальных данных автовладельца в свидетельство о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. Эксперт обратил внимание, что на выполнение этого требования законодательство отводит 10 дней.