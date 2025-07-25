ВС РФ нанесли удар по совещанию офицеров ВСУ и полиции в Херсоне

Российская армия нанесла удар по зданию, где располагался штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне, в момент проведения совещания украинских офицеров и представителей полиции из Николаева. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
— Сегодня нанесен точный авиаудар по зданию бывшего ГУ МВД в Херсоне. В момент атаки внутри проходило совещание офицеров ВСУ и представителей украинской полиции, прибывших из Николаева, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что украинская сторона умалчивает о произошедшем, что может говорить о значительных потерях, в том числе о ликвидации высокопоставленных офицеров.
23 июля в Министерстве обороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 256 вражеских беспилотников.
В тот же день стало известно, что рядом с Купянском в Харьковской области российские военнослужащие ликвидировали группу военных из подразделения «Русский добровольческий корпус»*. Среди бойцов корпуса присутствовал Михаил Павлов с позывным «Перс».
*Запрещенная террористическая организация.