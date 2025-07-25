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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 июля 2025

В Иркутске 25 июля воздух прогреется до +23 градусов.

Погода в Иркутске 25 июля 2025 обещает переменную облачность, без осадков. На территории пригорода возможен туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Как рассказали КП-Иркутск в местно гидрометцентре, днем температура воздуха прогреется до +21…+23 градусов.

Погода в Иркутске 25 июля 2025.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, северо-западный с порывами до 5−10 м/с, где-то будет дуть сильнее — до 14 м/с, — прокомментировали синоптики.

Так в Иркутской области столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов, если будет облачно, то немного похолодает до +9…+13. Вот что обещает погода в Иркутске 25 июня 2025.