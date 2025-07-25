Поддержать родителей: В России может появиться новая выплата к началу учебного года

Предлагается, что один из родителей, а также официальных опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих российское гражданство и проходящим обучение по основным общеобразовательным программам, имеет право на получение раз в году специальной выплаты. Также предложенной инициативой смогут воспользоваться граждане с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. При этом подчеркивается, что ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября текущего года.