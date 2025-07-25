Поддержать родителей: В России может появиться новая выплата к началу учебного года

Депутаты Государственной думы сразу от нескольких фракций выступили с предложением о введении ежегодной выплаты семьям школьников накануне начала нового учебного года. Согласно законопроекту, выплата будет равняться одному прожиточному минимуму и получить ее сможет один из родителей. Как сообщает ТАСС, документ уже был направлен на заключение в правительство.
Авторами инициативы выступили: глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина из КПРФ, глава комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова из фракции «Справедливая Россия — За правду».
Предлагается, что один из родителей, а также официальных опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих российское гражданство и проходящим обучение по основным общеобразовательным программам, имеет право на получение раз в году специальной выплаты. Также предложенной инициативой смогут воспользоваться граждане с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет. При этом подчеркивается, что ребенку должно исполниться шесть лет не позднее 1 сентября текущего года.
Выплата составит один прожиточный минимум в целом по стране. Законодатели предлагают также выплачивать средства на каждого ребенка в семье.
На данный момент прожиточный минимум в России составляет 17 773 рубля. Для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.
Депутат Нилов подчеркнул, что инициатива направлена на поддержание семей и облегчение финансовой стороны сбора детей в школу.
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