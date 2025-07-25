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Левин: Признание Палестины — позор Франции и поддержка терроризма

Министр юстиции Израиля Ярив Левин жестко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин жестко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина.

По мнению Левина, это решение является «черным пятном в истории Франции» и равносильно прямой поддержке терроризма.

Он также заявил, что настало время распространить суверенитет Израиля на территории Иудеи, Самарии и долины реки Иордан, передает The Jerusalem Post.

Макрон в четверг, 24 июля, заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) которое состоится в сентябре.

10 мая в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность признания Палестинского государства без участия движения ХАМАС. По данным источников журналистов, американский лидер мог признать Палестину во время саммита в саудовском Эр-Рияде с условием, исключающим участие ХАМАС в управлении новым государством.

Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.

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