Левин: Признание Палестины — позор Франции и поддержка терроризма

Министр юстиции Израиля Ярив Левин жестко раскритиковал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина.
По мнению Левина, это решение является «черным пятном в истории Франции» и равносильно прямой поддержке терроризма.
Он также заявил, что настало время распространить суверенитет Израиля на территории Иудеи, Самарии и долины реки Иордан, передает The Jerusalem Post.
Макрон в четверг, 24 июля, заявил, что Париж официально признает Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) которое состоится в сентябре.
10 мая в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность признания Палестинского государства без участия движения ХАМАС. По данным источников журналистов, американский лидер мог признать Палестину во время саммита в саудовском Эр-Рияде с условием, исключающим участие ХАМАС в управлении новым государством.
Реакции на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке в мире разделились. 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нужно остановить, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день подчеркнул, что Иерусалим нанесет удары по «каждому объекту режима» Тегерана.