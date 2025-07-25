Starlink объяснил массовое отключение терминалов в зоне СВО

В зоне СВО отключились терминалы Starlink.
Сбой в сети стал причиной массового отключения терминалов спутниковой связи Starlink. Компания SpaceX заявила, что уже работает над устранением неполадок. Об этом говорится в официальном аккаунте Starlink в социальной сети X.
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«В настоящее время произошел сбой в сети, мы активно работаем над решением проблемы. Благодарим вас за терпение. Мы предоставим дополнительную информацию, как только проблема будет решена», — говорится в сообщении Starlink в соцсети X.
Согласно данным сервиса Downdetector, жалобы на работу системы начали поступать около 22:00 мск, а к 22:35 их число превысило 61 тысячу. Владелец Starlink, американский бизнесмен Илон Маск, отметил, что обслуживание терминалов будет восстановлено в ближайшее время и компания устранит первопричину сбоя, чтобы избежать повторения ситуации. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди подтвердил, что терминалы перестали работать по всей линии фронта. Starlink активно используется украинскими военными для связи, управления беспилотниками и других задач.
Ранее в зоне конфликта на Украине уже фиксировались масштабные сбои в работе сети Starlink, что вызывало обеспокоенность среди военных и обсуждение в западных СМИ. Тогда также сообщалось о массовых жалобах пользователей по всему миру, а Белый дом начал рассматривать альтернативы системе Маска для военных нужд. Starlink используется украинскими военными для связи и управления беспилотниками, что делает стабильность ее работы критически важной.