Starlink объяснил массовое отключение терминалов в зоне СВО

Ранее в зоне конфликта на Украине уже фиксировались масштабные сбои в работе сети Starlink, что вызывало обеспокоенность среди военных и обсуждение в западных СМИ. Тогда также сообщалось о массовых жалобах пользователей по всему миру, а Белый дом начал рассматривать альтернативы системе Маска для военных нужд. Starlink используется украинскими военными для связи и управления беспилотниками, что делает стабильность ее работы критически важной.