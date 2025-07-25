Минюст Израиля обвинил Францию и Макрона в поддержке терроризма

Израильский министр юстиции Ярив Левин прокомментировал решение французского лидера Эммануэля Макрона признать государство Палестина, он заявил, что речь идёт о прямой поддержке терроризма.
Министр уточнил, что решения Макрона является чёрным пятном во французской истории.
«Решение Макрона признать фиктивное палестинское государство является чёрным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма… Земля Израиля принадлежит народу Израиля, и даже заявление президента Макрона не может этого изменить», — сказал он.
По словам министра, следует «распространить суверенитет Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан».
«Это ответ исторической справедливости на постыдное решение президента Франции», — отметил министр, его комментарий цитирует издание Jerusalem Post.
Напомним, Макрон заявил, что французская сторона официально признает Государство Палестина на заседании ГА Организации Объединённых Наций в сентябре текущего года.
Ранее сообщалось, что Макрон оказывает давление на премьер-министра Британии Кира Стармера в вопросе признания Палестины государством.