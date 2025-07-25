ХАМАС не хочет достигнуть перемирия: Вашингтон отзывает своих переговорщиков

США отозвали переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, не свидетельствующего о стремлении к достижению перемирия в секторе Газа. Об этом в социальной сети Х написал спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
«Мы приняли решение вернуть нашу команду из Дохи для консультаций после последнего ответа ХАМАС, который ясно показал отсутствие желания достичь соглашения о прекращении огня», — отметил спикер.
По его словам, посредники предприняли довольно-таки серьезные усилия на прошедших переговорах, только вот ХАМАС «не действует скоординированно и добросовестно». Уиткофф также подчеркнул, что в связи с отзывом команды переговорщиков Штаты намерены рассмотреть «альтернативные пути» возвращения заложников из региона.
Как KP.RU писал ранее, 17 июля стало известно, что Катар, Египет и США предложили Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленный план по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.