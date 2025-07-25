Affaritaliani: Санду и ее поведение закрывают двери в ЕС для Молдавии

— Она может вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в начале без причины. После выступления в Европарламенте Санду 1,5 часа находилась в неадекватном состоянии — потребовались врачи. Такой токсичный лидер не может быть надежным партнером для ЕС, — говорится в статье.