Итальянское издание Affaritaliani заявило, что поведение президента Молдавии Майи Санду ставит под угрозу перспективу вступления страны в Евросоюз (ЕС).
Издание назвало Санду «еще одним маленьким европейским диктатором», чьи истерики и агрессия не соответствуют ценностям ЕС.
— Она может вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в начале без причины. После выступления в Европарламенте Санду 1,5 часа находилась в неадекватном состоянии — потребовались врачи. Такой токсичный лидер не может быть надежным партнером для ЕС, — говорится в статье.
Майя Санду во вторник, 24 декабря, официально приступила к исполнению обязанностей в качестве президента Молдавии. Во время инаугурации она принесла присягу на Конституции страны.
26 июня стало известно, что Евросоюз 4 июля начнет переговоры с Молдавией о вступлении страны в объединение. Первое обсуждение пройдет на саммите «ЕС — Молдавия» в Кишиневе. Он добавил, что в отношении европейской безопасности и обороны Бухарест готов стать частью инициатив для консолидации европейской оборонной промышленности.