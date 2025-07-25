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Affaritaliani: Санду и ее поведение закрывают двери в ЕС для Молдавии

Итальянское издание Affaritaliani заявило, что поведение президента Молдавии Майи Санду ставит под угрозу перспективу вступления страны в Евросоюз (ЕС).

Итальянское издание Affaritaliani заявило, что поведение президента Молдавии Майи Санду ставит под угрозу перспективу вступления страны в Евросоюз (ЕС).

Издание назвало Санду «еще одним маленьким европейским диктатором», чьи истерики и агрессия не соответствуют ценностям ЕС.

— Она может вскочить со стула, бегать по офису или покинуть совещание в начале без причины. После выступления в Европарламенте Санду 1,5 часа находилась в неадекватном состоянии — потребовались врачи. Такой токсичный лидер не может быть надежным партнером для ЕС, — говорится в статье.

Майя Санду во вторник, 24 декабря, официально приступила к исполнению обязанностей в качестве президента Молдавии. Во время инаугурации она принесла присягу на Конституции страны.

26 июня стало известно, что Евросоюз 4 июля начнет переговоры с Молдавией о вступлении страны в объединение. Первое обсуждение пройдет на саммите «ЕС — Молдавия» в Кишиневе. Он добавил, что в отношении европейской безопасности и обороны Бухарест готов стать частью инициатив для консолидации европейской оборонной промышленности.

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