Названа причина мощного сбоя в работе Starlink, на который пожаловались ВСУ

Как пояснил представитель компании, перебои в работе сервиса были вызваны отказом критически важных компонентов внутреннего программного обеспечения, отвечающих за функционирование базовой сети. Николс уточнил, что на момент его обращения основные функции Starlink уже восстановлены. По его данным, сбой продолжался около двух с половиной часов, в течение которых пользователи испытывали трудности с подключением.