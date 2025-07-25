Расчет «Урагана» работает метко, оставляя за собой лишь пепел

— Все до секунд рассчитано, — говорит «Арсен». — Порой выходим на огневой всего на 12 минут. Пара залпов, и быстро уходим в укрытие. Там ждем час-другой, чтобы сбить врага с толку. И так каждый раз. Если замешкаться, ответ прилетит моментально. Особенность «Урагана» — наличие двух двигателей и двух коробок передач. В критической ситуации это спасение.