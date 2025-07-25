Расчет «Урагана» работает метко, оставляя за собой лишь пепел

Наш спецкор, старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он наблюдал за боевой работой расчета реактивной артиллерии 29-й общевойсковой армии группировки «Восток».
Пыль и грязь взлетают вверх, накрывая густым туманом позиции, а мощный рев реактивных двигателей слышен за несколько километров. Это экипажи РСЗО «Ураган». Каждый их залп — это не только демонстрация военной мощи, но и ежедневная борьба за жизни тех, кто пойдет в атаку вслед за ними.
— Без нас штурмовики далеко не уйдут, — поясняет командир батареи с позывным «Нос». — Последние наши задачи заключались в освобождении населенных пунктов Разлив, Константинополь и Богатырь. Там противник серьезно окопался, простым огнем стрелкового оружия или даже танками пробить оборону тяжело. Поэтому работаем мы — накрываем целые площади, выжигаем блиндажи, уничтожаем технику и живую силу. После нас остается только пепел и облегченная работа для пехоты.
«Ураган» — серьезная техника, для противника это страшная угроза. За расчетами идет настоящая охота.
— Мы ощущаем постоянную угрозу, — подтверждает механик-водитель с позывным «Арсен». — Нас ловят FPV-дронами. Но у нас есть ответ — дрон-детектор «ЗОВ». За полтора километра он предупреждает нас об угрозе, и мы успеваем принять меры. Главное — не паниковать. Первое время было страшно, сейчас привыкли — сбиваем их даже из автомата.
Экипаж «Урагана» — это не просто люди за рулем и прицелом. Это специалисты, которые продумывают каждую деталь своей работы. Например, предусмотрена защита машины сеткой от вражеских дронов. Но даже здесь есть свои хитрости.
— Ночью сетка мешает видеть водителю, — делится деталями «Арсен». — Поэтому мы специально оставили окошко, чтобы он хоть что-то видел. Мелочь, а жизнь спасает.
Они ежедневно проверяют свою боевую технику от и до.
— Если машину не досмотреть, она встанет в самый неподходящий момент и сгорит вместе с экипажем, — объясняет «Арсен».
У каждого члена экипажа своя задача и своя история. Вот наводчик. Его позывной «Майор», хотя на самом деле он сержант. Впрочем, в таких подразделениях значение имеет не звание, а навыки.
— Мне дают цель и угол, — рассказывает наводчик «Майор». — Я выставляю прицел и угол буквально за минуту. Наша легендарная «красная кнопка» на самом деле черная, но суть не меняется — после нажатия от цели не остается ничего.
Скорость и точность — вот две составляющие успеха расчета. Огонь нужно открыть и отойти в считаные минуты, пока противник не успел засечь позицию.
— Все до секунд рассчитано, — говорит «Арсен». — Порой выходим на огневой всего на 12 минут. Пара залпов, и быстро уходим в укрытие. Там ждем час-другой, чтобы сбить врага с толку. И так каждый раз. Если замешкаться, ответ прилетит моментально. Особенность «Урагана» — наличие двух двигателей и двух коробок передач. В критической ситуации это спасение.
«Однажды возвращались с задания, отказал правый двигатель, — вспоминает механикводитель. — Ехали только на левом. Медленно, но выехали. В обычное же время машина — как швейцарские часы. Грязь, болото — едет везде».
У каждого здесь своя история, своя гражданская профессия, которая после начала службы кажется далекой. «Нос» до мобилизации работал шахтером-газоэлектросварщиком в Забайкалье.
— Попал сюда по мобилизации, ранили, после госпиталя предложили стать офицером. Согласился сразу. Работать тут сложно, но можно научиться. Главное — математика. Кто быстрее посчитал — тот и победил. Здесь просто: либо я, либо враг.
Расчет получает новую команду. Пора в путь — скоро снова огневой рубеж и новый залп. Здесь каждый знает цену секундам, а под грохот ракет рождается уверенность в завтрашнем дне для тех, кто пойдет вперед вслед за «Ураганом».
СПРАВКА.
РСЗО «Ураган» предназначена для поражения живой силы, бронированной и легкобронированной техники танковых и мотопехотных подразделений противника и вражеских укрепленных пунктов, объектов военной инфраструктуры и узлов связи и других целей на удалении 10−35 тысяч метров.