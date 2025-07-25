В Приморье выявлены новые случаи клещевого энцефалита

С начала сезона 6278 граждан обратились за помощью в больницы края. Ранее главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней рассказала, что можно заразиться клещевым энцефалитом при раздавливании клеща. На практике был случай, когда мужчина удалил клеща, и оказалось, что тот был инфицирован сразу тремя возбудителями: вирусом клещевого энцефалита, боррелиями и риккетсиями. В результате человек заразился сразу тремя инфекциями, несмотря на то что эпидемиологический сезон уже почти подходил к концу. При этом иммунитет вырабатывается только после специфической профилактики, то есть когда человеку вводится вакцина.