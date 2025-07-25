В Приморье выявлены новые случаи клещевого энцефалита

За последнюю неделю в Приморье число заражённых от клещей увеличилось на 14 человек и достигло 116. У пятерых из них подтверждён клещевой энцефалит, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Всего с начала эпидемического сезона 6397 человек, в том числе 1582 ребёнка, пострадали от клещей. За текущий период на обследование было сдано 4725 экземпляров, из них почти половина оказалась инфицирована: в 961 образце клещей обнаружены боррелии, в 1239 клещах — риккетсии, в 49 — анаплазмы, в 52 — эрлихии. Антиген и РНК вируса клещевого энцефалита обнаружены в 18-ти исследованных клещах.
Среди пострадавших зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 47 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и 64 случая клещевого риккетсиоза. Число заражённых от клещей в Приморье превысило 100 человек.
С начала сезона 6278 граждан обратились за помощью в больницы края. Ранее главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Загней рассказала, что можно заразиться клещевым энцефалитом при раздавливании клеща. На практике был случай, когда мужчина удалил клеща, и оказалось, что тот был инфицирован сразу тремя возбудителями: вирусом клещевого энцефалита, боррелиями и риккетсиями. В результате человек заразился сразу тремя инфекциями, несмотря на то что эпидемиологический сезон уже почти подходил к концу. При этом иммунитет вырабатывается только после специфической профилактики, то есть когда человеку вводится вакцина.
Если посмотреть статистику за последние пять лет, то уровень заболеваемости клещевым энцефалитом в Приморье колеблется. Минимальное количество заболевших было зафиксировано в 2021 году — два случая, а максимальное — в 2024 году, когда было зарегистрировано 14 случаев. В среднем за последние пять лет показатель составляет около 12 случаев клещевого энцефалита в год.